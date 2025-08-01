20 июля на территории природного резервата «Акжайык» на острове Шалыга обнаружили тела погибших птиц. Видимых повреждений на них тогда не было.

20 июля на территории природного резервата «Акжайык» на острове Шалыга обнаружили тела погибших птиц. Видимых повреждений на них тогда не было. Среди вероятных факторов смерти рассматривались природные причины, включая врожденные болезни, нехватку питания и возможные атаки других птиц. Образцы отправили в Астану в Национальный референтный центр по ветеринарии для проведения лабораторного анализа.

— Согласно протоколу испытаний признаков инфекционных заболеваний не выявлено. 23 июля сотрудники резерватa совместно с уполномоченными органами провели ветеринарную утилизацию останков птиц. Мониторинг состояния птиц на территории продолжается на регулярной основе, — сообщили в резервате «Акжайык».







