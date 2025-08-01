В департаменте санэпидконтроля отмечают рост травм от животных.

За шесть месяцев 2025 года за медицинской помощью обратились 1333 человека, получившие травмы от животных. Об этом рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.

— Зарегистрировано 942 травмы от собак, 341 от кошек, четыре от лошадей, 10 от крупно-рогатого скота и ещё 35 от других животных, — пояснила Динара Жанабергенова.

По её словам, в 2024 году травмы от животных получили 1296 человек. Бешенства среди людей не зарегистрировано. Руководитель ветеринарной станции в Уральске Ерлан Ищанов говорит, что вызовы на отлов бродячих собак в летнее время увеличились. В день количество заявок достигает 30-ти.

— В этом году 738 собак усыпили по заявлению жителей Уральска. 847 стерилизовали и отпустили в ареал обитания. Всего отловили 1585 четвероногих, — дополнили в горветстанции.

К слову, заявку на отлов бродячих собак и кошек можно оставить по номеру 50-20-65.

Фото: pexels.com