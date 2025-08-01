31-летний мужчина незаконно перевозил 10 осетровых рыб.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что правоохранители остановили автомобиль Hyundai Accent недалеко от посёлка Щапово Байтерекского района. За рулём был 31-летний мужчина. При проверке в машине нашли 10 осетровых рыб (стерлядь), которые перевозились без документов.

Также у водителя были изъяты запрещённые снасти — китайская сеть и крючки. Сейчас ведётся расследование по факту незаконной перевозки редких и охраняемых видов животных. Специалисты подсчитывают ущерб, нанесённый экологии.

В ведомстве напомнили, что осетровые находятся под охраной государства. За их незаконный вылов, перевозку и продажу предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: pexels.com