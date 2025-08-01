Неделя с 4 по 10 августа станет по-настоящему судьбоносной для трех знаков зодиака.

Космические события будут происходить одно за другим, открывая перед ними новые возможности и помогая обрести поддержку, которую вы могли давно ожидать.

Водолей

Вас ждет одна из самых значимых и ярких недель года. Уже в среду Марс перейдет в знак Весов, принося ощущение внутренней устойчивости и направляя вас к личным прорывам. А Суперлуние, которое состоится 9 августа, освободит вас от сомнений и поможет ощутить, насколько вы продвинулись с начала года. Сейчас важно поверить в свою интуицию и не бояться заявить о себе.

Стрелец

Доверьтесь интуиции, даже если логика отказывается следовать за ней. Пока Меркурий движется ретроградно до 11 августа, не стоит форсировать решения – просто наблюдайте. Главное – верить в знаки и не отказываться от своих мечтаний. Космос говорит с вами, даже если кажется, что все вокруг не имеет смысла. Идите туда, куда зовет сердце.

Близнецы

Близнецы, вам предстоит переосмыслить многое. С начала года вы двигаетесь по пути, который требует смелости и выхода за пределы привычного. Возможно, вы не чувствовали поддержки или ясности, но эта неделя принесет долгожданные ответы. Ваша задача – не убеждать себя довольствоваться малым. Позвольте мечтам быть масштабными, даже если путь к ним кажется нестандартным.

Фото: pixabay.com