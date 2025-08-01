Ученые отметили, что выявить их было крайне сложно.

Исследователи изучили татуировки на теле одной из сибирских «ледяных мумий» и пришли к выводу, что современному татуировщику было бы трудно их воспроизвести.

Мумия татуированной женщины, возрастом около 50 лет, является представительницей древней пазырыкской кочевой культуры, которая существовала в обширных степях между Китаем и Европой.

Пазырыкские «ледяные мумии» были обнаружены в ледяных гробницах в горах Алтая в Сибири в XIX веке, но разглядеть татуировки на них было трудно. Дело в том, что татуировки не были видны невооруженным глазом, поэтому ученые просканировали их и увидели «сложные, четкие и однородные» рисунки.

Ученые рассказали, что на правом предплечье у пазырыкской женщины было изображение леопардов, окруживших оленя. На левом – мифическое существо грифон с телом льва и головой и крыльями орла, похоже, сражается с оленем.

Кроме того, у женщины на большом пальце также обнаружили изображение петуха, что показывает «определенную уникальность».

Анализируя следы на коже женщины, ученые решили, что рисунки, вероятно, были нанесены с помощью трафарета, а затем уже татуированы.

Археологи полагают, что для этого использовался игольчатый инструмент с множеством мелких острых концов, вероятно, из рога или кости животного, а также игла с одним острым концом. Пигмент, скорее всего, был изготовлен из сгоревшего растительного материала или сажи.