Астрономы обнаружили в нашем космическом пространстве редкий класс галактик, которые ранее считались существующими только в ранней Вселенной.

Известные как маленькие красные точки (LRD), небольшие, компактные и необычно красные галактики были впервые обнаружены космическим телескопом имени Джеймса Уэбба (JWST) в крайне удалённых областях космоса.

Последние наблюдения показывают, что эти загадочные объекты не ограничиваются древней Вселенной, поскольку три из них были обнаружены в пределах всего 2,5 миллиардов световых лет от Земли.

Согласно исследованию, эти компактные галактики появились в эпоху, известную как «космическая заря» , в первый миллиард лет после Большого взрыва. Их экстремальная компактность, красный цвет и яркость указывают на высокие темпы звездообразования или возможное присутствие сверхмассивных чёрных дыр.

Первоначально учёные предполагали, что LRD могут быть уникальным явлением для хаотической ранней Вселенной. Их свойства, по-видимому, тесно связаны с ранней эволюцией галактик, включая такие процессы, как образование чёрных дыр или коллапс газовых облаков. Но новые открытия ставят под сомнение эту идею, предполагая, что эти странные галактики могут всё ещё формироваться — или существовать — гораздо ближе к нашему времени.

Группа астрономов обнаружила три примера LRD, расположенных на удивление близко к нам по космическим меркам. Эти галактики, расположенные на расстоянии до 2,5 миллиардов световых лет от нас, намного моложе своих далёких собратьев, но обладают удивительно схожими характеристиками.

Открытие локальных ЛРД ставит под сомнение ряд предположений об эволюции галактик. Если такие компактные и красные системы не ограничиваются древней Вселенной, исследователям, возможно, придётся переосмыслить, когда и как формируются определённые галактические структуры.

Их присутствие в локальной Вселенной также открывает путь к более детальным наблюдениям, предоставляя возможность изучать их динамику, структуру и состав с гораздо большей чёткостью.



