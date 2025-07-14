Как сообщает Associated Press, его стоимость, предположительно, составит от 2 до 4 млн долларов.

По информации агентства, экземпляр NWA 16788 представляет собой часть метеорита, который якобы откололся от Марса в результате столкновения с астероидом. Он преодолел расстояние более 225 млн км и упал в пустыне Сахара. В ноябре 2023 года его обнаружили в Нигере "охотники за метеоритами".

Размер камня составляет 375×279×152 мм, он содержит около 7% всех веществ, которые можно найти на Марсе. Всего официально зарегистрировано более 77 тыс. метеоритов, из которых лишь около 400 – марсианские.

Фото: pexels.com