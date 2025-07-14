По данным РГП «Казгидромет», в области дождь, гроза. Ночью + 22 градуса. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. На юге и западе области дождь, гроза. Днем +39. Ночью +25. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +35 градусов, ночью +18 градусов. На севере, востоке и юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +42 градуса, ночью +26. Ветер юго-восточный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com