Злоумышленник завладел 6 миллионами тенге, введя пожилого мужчину в заблуждение. Неизвестный позвонил 90-летнему пенсионеру, представился сотрудником полиции и сообщил, что его дочь якобы стала виновницей ДТП.

Злоумышленник завладел шестью миллионами тенге, введя пожилого мужчину в заблуждение, сообщает Polisia.kz. Инцидент произошел 29 мая в Атырау. Неизвестный позвонил 90-летнему пенсионеру, представился сотрудником полиции и сообщил, что его дочь якобы стала виновницей ДТП. Под предлогом «урегулирования вопроса» мужчина потребовал крупную сумму денег и пообещал направить к пенсионеру курьера.

— Пенсионер передал 6 миллионов тенге человеку, пришедшему к нему домой. Лишь спустя десять дней он обратился в полицию. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности немедленно начали розыскные мероприятия. В ходе расследования задержали 30-летнего курьера, который передал посылку через сервис «Яндекс», — рассказали в Polisia.kz.

Позже полицейские установили и основного подозреваемого — 25-летнего жителя Кызылкогинского района. Он полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.

Полиция призывает граждан не доверять звонкам с неизвестных номеров, быть внимательными к людям, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, и при малейших подозрениях незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.