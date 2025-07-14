Это положение планеты дает результаты тем, кто готов к внутренней трансформации.
Дева
Пока другие переживают ретроград Сатурна как испытание, Дева ощущает неожиданное спокойствие. Этот период позволяет навести порядок, вернуть фокус и укрепить то, что требует внимания. Никакой спешки, только уверенность и четкие шаги.
Стрелец
Для Стрельца этот период несет замедление, которое идет только на пользу. Обычно вы стремитесь к скорости, но ретроградный Сатурн мягко напоминает: не обязательно все решать за раз. Вы принимаете это новое состояние, находя в нем ресурс.
Водолей
Энергия ретроградного Сатурна работает тонко, но эффективно. Вы, Водолей, замечаете, что изменения начинаются не с внешнего, а с принятия. Больше не нужно бороться или доказывать. Сейчас главное – просто быть. Вы позволяете жизни течь своим чередом, и в этом находите покой.
Фото: pixabay.com