Это положение планеты дает результаты тем, кто готов к внутренней трансформации.

Дева

Пока другие переживают ретроград Сатурна как испытание, Дева ощущает неожиданное спокойствие. Этот период позволяет навести порядок, вернуть фокус и укрепить то, что требует внимания. Никакой спешки, только уверенность и четкие шаги.

Стрелец

Для Стрельца этот период несет замедление, которое идет только на пользу. Обычно вы стремитесь к скорости, но ретроградный Сатурн мягко напоминает: не обязательно все решать за раз. Вы принимаете это новое состояние, находя в нем ресурс.

Водолей

Энергия ретроградного Сатурна работает тонко, но эффективно. Вы, Водолей, замечаете, что изменения начинаются не с внешнего, а с принятия. Больше не нужно бороться или доказывать. Сейчас главное – просто быть. Вы позволяете жизни течь своим чередом, и в этом находите покой.

