Астролог Эми Демюр рассказала, что Близнецы, Рыбы, Телец и Дева вступают в свою «злодейскую эру» - период, когда они перестают подстраиваться под чужие желания и начинают действовать исключительно в своих интересах, пишет YourTango .

Телец

Для Тельца начинается переломный момент. От спокойствия и стремления к гармонии он переходит к твердой позиции: достаточно сдерживаться. Как объяснила Демюр, влияние Урана, планеты перемен и бунта, дает Тельцу внутреннюю силу отстаивать себя. Астролог Эван Натаниэль Грим добавил, что Тельца ждет пересмотр жизненных ценностей. Если раньше он многое прощал и отпускал, то теперь готов отрезать все лишнее.

Близнецы

С приходом Урана в их знак Близнецы меняют стратегию - теперь они не заботятся о комфорте окружающих. Эмоции больше не сдерживаются, старые сценарии общения обрываются мгновенно. Как подчеркнула Демюр, "они в мгновение ока прервут всех, не моргнув глазом, и больше не будут защищать свой мир, сжигая мосты с улыбкой". Это не слабость - это их новая сила. Близнецы больше не боятся быть непонятыми.

Дева

Сдержанная и организованная Дева тоже устает. Череда затмений и напряженных трансформаций последних лет сделали своё дело. Теперь ее терпение на исходе. Она становится менее дипломатичной и не боится говорить то, что раньше предпочитала держать при себе. Тот, кто рискнет спровоцировать Деву во второй половине года, может неожиданно столкнуться с ее холодной прямотой. Это не вспышка эмоций, а результат накопленного опыта.

Рыбы

Чуткие и мечтательные Рыбы раньше часто попадали в ловушку чужих манипуляций и несправедливости. Но теперь все меняется. "В прошлом их использовали в качестве оружия, предавали и подвергали газлайтингу. Они превращают правду в оружие. Они знают, что говорить, когда говорить, а когда не обращать внимания. Рыбы перестают быть удобными. Вместо того чтобы страдать в одиночестве, они учатся создавать свою игру, в которой диктуют правила.

