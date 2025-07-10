Как пишет Allrecipes, Туччи предлагает поместить тертые кабачки в дуршлаг на 30 минут, чтобы из них стекла лишняя жидкость. Тогда нужно лишь несколько раз нажать на кабачки, благодаря чему выйдут остатки воды.
Еще одна особенность этого пикантного блюда в том, что для его приготовления нужно всего четыре основных ингредиента.
Ингредиенты для оладий
• 2 средних кабачка
• 2 чайные ложки соли
• 1 яйцо
• 1/4 стакана мелко натертого сыра
• 5 столовых ложек муки
• 1/4 стакана оливкового масла для жарки
Как приготовить
- Натрите кабачки на терке, смешайте их с солью и переложите в дуршлаг над миской. Оставьте на 30 минут, чтобы стекла жидкость.
- Отожмите остатки воды с кабачков и переложите их в миску. Добавьте яйцо, сыр и 3 столовые ложки муки. Перемешайте вилкой.
- Разогрейте масло на средне-сильном огне на антипригарной сковороде. Когда оно нагреется, выкладывайте столовой ложкой тесто из кабачков, осторожно расплющивая каждый оладьи лопаткой. Жарьте до золотисто-коричневого цвета - примерно 3 минуты с каждой стороны.
- Переложите оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы остыли.
Фото: pixabay.com