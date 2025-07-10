Как пишет Allrecipes , Туччи предлагает поместить тертые кабачки в дуршлаг на 30 минут, чтобы из них стекла лишняя жидкость. Тогда нужно лишь несколько раз нажать на кабачки, благодаря чему выйдут остатки воды.

Еще одна особенность этого пикантного блюда в том, что для его приготовления нужно всего четыре основных ингредиента.

Ингредиенты для оладий

• 2 средних кабачка

• 2 чайные ложки соли

• 1 яйцо

• 1/4 стакана мелко натертого сыра

• 5 столовых ложек муки

• 1/4 стакана оливкового масла для жарки

Как приготовить

Натрите кабачки на терке, смешайте их с солью и переложите в дуршлаг над миской. Оставьте на 30 минут, чтобы стекла жидкость.

Отожмите остатки воды с кабачков и переложите их в миску. Добавьте яйцо, сыр и 3 столовые ложки муки. Перемешайте вилкой.

Разогрейте масло на средне-сильном огне на антипригарной сковороде. Когда оно нагреется, выкладывайте столовой ложкой тесто из кабачков, осторожно расплющивая каждый оладьи лопаткой. Жарьте до золотисто-коричневого цвета - примерно 3 минуты с каждой стороны.

Переложите оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы остыли.

