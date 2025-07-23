Соединение Луны и Юпитера вдохновит надеждой, и это произойдет в нужный момент. Когда кажется, что все рушится, именно этот астрологический аспект помогает поверить в светлое завтра.

Овен

Тебе хорошо знакомо состояние, когда тревога словно не отпускает. Хотя ты по натуре человек позитивный, последнее время далось тебе непросто. Однако сейчас напряжение ослабнет, и станет легче дышать. Будто невидимая сила дарит тебе внутреннее спокойствие и облегчение.

Телец

Ты часто берешь на себя чужие заботы, будто это твоя ответственность. Такое поведение требует много энергии, и в какой-то момент ты это ощутил. Влияние Луны и Юпитера даст понимание: не все, что тревожит, принадлежит тебе. Когда ты примешь это, появится ощущение освобождения. Заботиться о других – это благородно, но и свое спокойствие важно беречь.

Лев

Последнее время ты чувствовал усталость, словно нес все на своих плечах. Но сейчас приходит ощущение, что ты можешь начать сначала. Ты увидишь, что есть путь, которого раньше не замечал. Это не случайность, а результат твоей внутренней работы. Остается только сделать шаг вперед. Надежда никуда не исчезла. Просто пришло ее время.

Фото: pixabay.com