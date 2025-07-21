С наступлением сезона Льва и новолунием в этом знаке, некоторым представителям зодиака светит мощный энергетический подъем.

С 22 июля Солнце переходит во Льва, а 24 июля – новолуние. Эти дни особенно благоприятны для Близнецов, Раков, Львов и Дев. Их ждут перемены, вдохновение и укрепление важных связей, пишет YourTango.

Близнецы

Неделя начнётся с Луны в вашем знаке, соединенной с Ураном и Венерой – это принесет вам вдохновение, харизму и романтические возможности. Вы будете чувствовать уверенность в себе и в своих отношениях. Новолуние во Льве укрепит ваши дружеские связи и пробудит творческий потенциал.

Рак

В начале недели вы почувствуете эмоциональный подъём. Ваша интуиция усилится, особенно когда Луна перейдет в ваш знак. Это хорошее время для саморефлексии, заботы о себе и раскрытия творческих способностей. Новолуние поможет отпустить старое и вернуться к себе настоящему.

Лев

Ваш сезон начинается, и вся энергия недели сосредоточена на вас. Луна в Близнецах пробудит желание делиться мыслями, а затем Луна в Раке поможет вам подготовиться к новому этапу. Новолуние в вашем знаке даст мощный толчок в самовыражении и творчестве. Вас ждет трансформация и уверенность в собственных силах.

Дева

Для Дев неделя начнется с размышлений о будущем. Общение с друзьями и забота о себе выйдут на первый план. Новолуние – повод пересмотреть достижения последних месяцев. Ваша энергия будет направлена на внутреннюю работу, и именно она даст сильные плоды в ближайшее время.

Фото: pixabay.com