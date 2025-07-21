В родном селе Муцалаул Хасавюртовского района Республики Дагестан Омарасхаб Ахмедов превращает старый склад своего магазина в настоящий спортзал для вольной борьбы. Причём он мечтает видеть здесь не только юных спортсменов из Дагестана, но и гостей из Казахстана.

– Мы хотим, чтобы казахстанские спортсмены приезжали к нам на сборы, тренировались, узнавали нашу культуру и традиции. И чтобы наши ребята, в свою очередь, поехали в Казахстан — учиться, общаться, дружить. Такие поездки укрепляют братские отношения лучше любых слов, — говорит Омарасхаб.

В новом зале будет всё по-настоящему: татами, раздевалки, столовая с видом на тренировочную площадку, возможность проводить турниры и сборы. Главное — атмосфера братства и силы духа. Строительство спортивного зала планируется завершить в следующем году.

– Согласно нашей культуре и традициям, каждый сын должен учиться, заниматься спортом, молиться и быть полезным обществу. Только так мы можем вырастить сильное и здоровое поколение, — убеждён Ахмедов.

Напомним, весной 2024 года Омарасхаб Ахмедов стал настоящим героем в Казахстане. Узнав о критической ситуации с паводками в Атырауской области, он без колебаний отправился на помощь. В два часа ночи открыл склад, загрузил 50 тысяч мешков в свою газель и через Астраханскую область рванул в Казахстан. На следующий день мешки уже укрепляли берега Жайыка.

За этот поступок Союз журналистов Казахстана наградил его золотой медалью, а казахстанцы — своей искренней благодарностью и уважением. Теперь он снова прокладывает мост между народами — через спорт, дружбу и взаимную поддержку. И делает это — по-настоящему.