В Казахстане пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин, но есть исключения.

Кто выйдет на пенсию раньше срока, рассказали в Минтруда

По информации Tengrinews.kz, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто имеет право уйти на пенсию раньше.

Как рассказала руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Анель Шенеева, в соответствии с Социальным кодексом женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 53 года.

Также во исполнение поручения Президента с 1 января 2024 года в целях повышения социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, предусмотрено назначение специальных социальных выплат. Таким образом, работники данной категории могут уйти с работы с вредными условиями труда и получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.

Также на ранний выход на пенсию по выслуге лет имеют право сотрудники силовых структур.

Фото: pixabay.com