По информации Tengrinews.kz, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто имеет право уйти на пенсию раньше.
Как рассказала руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Анель Шенеева, в соответствии с Социальным кодексом женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 53 года.
Также во исполнение поручения Президента с 1 января 2024 года в целях повышения социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, предусмотрено назначение специальных социальных выплат. Таким образом, работники данной категории могут уйти с работы с вредными условиями труда и получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.
Также на ранний выход на пенсию по выслуге лет имеют право сотрудники силовых структур.
Фото: pixabay.com