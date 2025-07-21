Взрыв в квартире многоэтажного дома на бульваре Абая в Актобе произошел около 18:00 4 июня. Тогда в квартире на четвертом этаже вылетели окна, разрушился балкон, вместо него остался один проем.
Стекла из окон и балкона вылетели и в квартире на пятом этаже. Тогда спасатели эвакуировали 73 человека. Один мужчина погиб. Позже сообщалось, что жильцов трех подъездов расселят на время ремонта и выплатят матпомощь.
В акимате Актобе сообщили, что сейчас ТОО «Ақтөбе граждан проект» разрабатывает проектно-сметную документацию для восстановления.
— Специалисты осматривают каждую комнату квартир в трех подъездах (4, 5, 6) и составляют дефектные акты. Жители этих подъездов временно переселили в район Есет батыра. Просим жильцов отнестись с пониманием: восстановление подъезда и квартир – это непростая работа, которая не может быть завершена в кратчайшие сроки, — пояснили в акимате.
В акимате дополнили, что ТОО «Ақтөбе граждан проект» разрабатывает проектно-сметную документацию для демонтажа и строительно-монтажных работ пострадавшего от взрыва подъезда. Только после завершения разработки этих двух основных документов, их направят на государственную экспертизу. И если ответ будет положительным, то тогда запросят деньги из бюджета на восстановительные работы.
— Для полной готовности проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы существуют сроки, установленные законом. Это потребует трех месяцев, то есть документы должны быть готовы приблизительно во второй половине сентября, — пояснили в акимате.