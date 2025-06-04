Всех жильцов дома эвакуировали. На месте работают пожарные, скорая и полицейские.

Случилось это 4 июня между 18 и 19 часами прямо на бульваре Абая, недалеко находится областной акимат. Как рассказали жильцы, взрыв был такой силы, что затрясся весь дом, сразу после взрыва начался пожар. В квартире на 4-м этаже вылетели окна, разрушился балкон, вместо него остался один проем. Стекла из окон и балкона вылетели и в квартире на 5-м этаже.

В ДЧС Актюбинской области сообщили, что хлопок газовоздушной смеси и дальнейшее возгорание произошли на 4-м этаже 5-этажного дома в центре Актобе. Прибывшие на место спасатели ДЧС установили, что произошло частичное обрушение межэтажных конструкций между 3-м и 4-м этажами. Пожар ликвидировали. Из дома эвакуировали 73 человека, одного спасли. По предварительным данным, погиб один человек. В 19:45 на месте продолжались аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Причины происшествия пока не установили.

Фарида ЗАРИП




