Эксперты установили, что подъезд, в котором произошел взрыв - аварийный и нуждается в ремонте.

Взрыв в многоэтажке Актобе: жильцов трех подъездов расселят на время ремонта и выплатят матпомощь

Взрыв в квартире многоэтажного дома на бульваре Абая в Актобе произошел около 18:00 4 июня.

Как выяснилось, акимат Актобе поручил проведение технической экспертизы специализированной организации — ТОО «КазИнжинирингЦентр». Сегодня, 18 июня, аким города Азамат Бекет, руководители государственных учреждений вместе с жители дома ознакомились с результатами экспертизы. Результаты представил главный инженер ТОО «КазИнжинирингЦентр» Арсен Кабылгалимов.

— Наши специалисты провели экспертизу технического состояния 8-подъездного 5-этажного жилого дома. В результате взрыва 5-й подъезд признан аварийным, и в нём необходим полный демонтаж и проведение ремонтно-восстановительных работ. До их завершения также жильцам соседних 4-го и 6-го подъездов необходимо временно освободить квартиры, так как в этих подъездах также будут проведены работы по укреплению конструкций. Другие подъезды дома не пострадали. Дом пригоден для проживания, опасности нет, — сказал главный инженер.

Азамат Бекет остановился на вопросе переселения жителей трех подъездов на время проведения демонтажных и ремонтно-восстановительных работ:

— В трех подъездах проживает 45 семей. Мы окажем вам поддержку в рамках закона. Восстановительные работы будут финансироваться из бюджета. До завершения работ жильцам будут бесплатно предоставлены квартиры во временное пользование в доме, находящемся на балансе местного исполнительного органа, в жилом массиве Есет Батыр. Переселение будет организовано. Кроме того, каждая семья получит единовременную материальную помощь в размере 100-кратного размера месячного расчетного показателя (393 200 тенге) в связи со сложной жизненной ситуацией. Наши специалисты будут постоянно на связи. Мы будем обсуждать каждый шаг, — сказал Азамат Бекет.

Напомним, 4 июня в квартире на 4-м этаже 5-го подъезда дома произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате погиб хозяин квартиры. Жильцы трех подъездов были эвакуированы в общежитие, где их обеспечили трехразовым питанием и предоставили гигиенические средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, результаты расследования пока не готовы.