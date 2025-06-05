По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области Евгения Овчарского, в 4 июня в 18.34 на пульт 112 поступило сообщение, что на бульваре Абая на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На место сразу же прибыли спасатели ДЧС. Они установили, что после хлопка началось открытое горение на 40 квадратных метрах в одной из квартир, также зафиксировали частичное обрушение межэтажных конструкций между 3 и 4 этажами. Пожар полностью ликвидировали, из дома эвакуировали 73 человека, одного спасли, взрослый мужчина погиб. На месте работали 48 пожарных и 15 единиц техники. По факту возбуждено уголовное дело по статье 292 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причину установят в ходе следствия. Предварительная причина - возгорание газовоздушной смеси – природного газа. Специалисты назначили экспертизы. Ведется следствие.

Отметим, что жители трех подъездов дома остались без электричества.10 эвакуированных жильцов остаются в общежитии медуниверситета, остальные живут у родственников.

- В квартире, где произошел хлопок, находился один человек. Материальный ущерб нанесен владельцам шести квартир, ситуацию изучает комиссия акимата. Она должна сделать вывод, сколько всего квартир повреждено, будет анализ конструкций дома. Дом признают аварийным только по заключению специалистов строительных организаций, — сообщили в ДЧС Актюбинской области.

