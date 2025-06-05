Сегодня в Городском парке культуры и отдыха прошло торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному дню охраны окружающей среды и профессиональному празднику – Дню эколога. В мероприятии приняли участие специалисты-экологи государственных учреждений и промышленных предприятий, ветераны и представители общественности.
В рамках мероприятия зрителям была представлена творческая выставка под названием «Дай отходам новую жизнь», организованная среди учащихся городских школ. На выставке дети представили изделия, изготовленные из бытовых отходов и перерабатываемых материалов.
Школьники проявили креативность и экологическую осведомлённость, представив цветы из пластиковых бутылок, макеты из картона, декоративные поделки из бумаги и посуду для бытового использования. Эта выставка стала важной инициативой, направленной на формирование у детей бережного отношения к природе и осознанного подхода к сортировке отходов.
Участники и гости мероприятия высоко оценили труд детей, отметив активное участие молодёжи в деле охраны окружающей среды.
В ходе торжественного собрания были награждены специалисты, внёсшие значительный вклад в охрану окружающей среды. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан вручило следующие награды:
- Медаль «Ветеран труда» – пенсионер Департамента экологии по ЗКО Утепберген Ихсанулы Муханов;
- Значок «Лучший специалист в области экологии» – ведущие специалисты Толеген Сагингалиевич Бактыгали и Айнагуль Сагидоллакызы Кенжина;
- Почётные грамоты – директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Жайыкмунай» Даулет Маратович Толегенов и начальник отдела компании «КПО б.в.» Елена Александровна Почиталина;
- Благодарственные письма – инженер-эколог АО «Жайыкжылукуат» Алтынай Базарбаевна Шунаева, эколог ТОО «ALTRA TYRES» Диана Равильевна Тлефтинова, руководитель общественного объединения «Экологогеографическое общество» Дархан Сундеккалиулы Сариев и главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Жадыра Аманжоловна Койшекенова.
С поздравительной речью выступил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Шадиярович Айтмухамбетов, который также вручил Благодарственные письма акима области следующим специалистам:
• Главный специалист отдела природоохранных мероприятий и экологического регулирования Майра Галымжановна Майхарина;
• Представитель акимата Жанибекского района Арман Серикович Туйебаев.
Слова Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева стали девизом мероприятия:
«Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Потому что „Чистый Казахстан“ — это не однодневная кампания. Это — наш образ жизни.»
Праздничное мероприятие стало призывом к охране окружающей среды и усилило чувство ответственности за природу среди всех участников.