В судебной коллегии по гражданским делам рассмотрели гражданское дело жительницы Атырау. Она просила вернуть ей стоимость авиабилета и компенсацию морального ущерба.

Из материалов дела следует, что в июле 2022 года истец купила пять авиабилетов в ТОО Aviata по направления Атырау-Шымкент. Лететь они должны были 24 августа 2022 года авиакомпанией Scat. 6 августа женщина купила ещё один билет для дочери, указав сопровождающим мужа.

В день вылета при прохождении регистрации, ей сообщили, что билет на дочь зарегистрирован на другое время и на другого перевозчика АО «Авиакомпания Flyarystan». Из-за халатности ответчика женщине пришлось переоформлять билеты и понести дополнительные денежные затраты.

В самом ТОО «Т» ей заявили, что возместят расходы в размере 32 131 тенге, однако от возврата денег отказались.

Тогда женщина обратилась в суд и просила взыскать 32 121 тенге, составляющие стоимость одного билета на дочь, сумму компенсации морального вреда в размере 700 000 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины, представительские расходы. Однако городской суд ей отказал. Тогда она решила обжаловать это решение и дело рассматривали в апелляционной инстанции.

Проверив материалы дела, выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу о том, что решение суда первой инстанции нужно изменить.

– Так, суд первой инстанции, посчитал, что правовых оснований для возложения ответственности на ТОО «Т» по возврату стоимости билета не имеется, поскольку ответчик оказал услуги по бронированию и выписке билета согласно сведениям, предоставленным истцом. Судебная коллегия считает, что такие выводы не согласуются с требованиями закона и противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам. Ответчик ТОО «Т» является коммерческой организацией, является субъектом среднего предпринимательства, это юридическое лицо, оказывающей агентство по продаже авиабилетов и грузовых перевозок, осуществляет представительские услуги по обеспечению полетов авиакомпании. Между сторонами по данному делу заключен договор перевозки. Неисполнение обязательных требований законодательства при осуществлении таковой деятельности свидетельствует о злоупотреблении ими правом и осуществлении права в противоречии с его назначением, что недопустимо. Судебная коллегия признает несостоятельными доводы стороны ответчика о некорректности заявленных к взысканию стоимостей билетов, поскольку имел полный доступ к информации по продаже всех билетов, о чем было указано истцом при покупке билета дочери 6 августа 2022 года, а доказательств, опровергающих доводы истца, стороной ответчика при рассмотрении дела не предоставлено, – говорится в решении суда.

Судебная коллегия взыскала с ТОО «Т» в пользу истца 32 131 тенге, компенсацию морального вреда в сумме 60 тысяч тенге, судебные расходы по уплате государственной пошлине в сумме 2 046 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя в сумме 130 000 тенге.

Апелляционная жалоба истца частично удовлетворена.

В остальной части решение оставлено без изменения.