6 июня в Уральске с 5:30 до 7:30 будут закрыты две улицы в связи с Айт намаз, сообщили в акимате города. 

Так, на два часа будут закрыты:

  • Проспект Абая от улицы Айтиева до улицы Кердери;
  • Улица Досмухамедова от улицы Курмангазы до улицы Чурина.

По данным пресс-службы акима Уральска, праздничный намаз начнется в 6:30 6 июня.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что  предстоящий праздник в Уральске будут действовать три площадки для забоя скота: это цех ТОО «Кублей», а также рынок «Ел-Ырысы» и ТОО «Батыс адал ет».

Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz. 