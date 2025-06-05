6 июня в Уральске с 5:30 до 7:30 будут закрыты две улицы в связи с Айт намаз, сообщили в акимате города.
Так, на два часа будут закрыты:
- Проспект Абая от улицы Айтиева до улицы Кердери;
- Улица Досмухамедова от улицы Курмангазы до улицы Чурина.
По данным пресс-службы акима Уральска, праздничный намаз начнется в 6:30 6 июня.
Напомним, ранее в акимате сообщили, что предстоящий праздник в Уральске будут действовать три площадки для забоя скота: это цех ТОО «Кублей», а также рынок «Ел-Ырысы» и ТОО «Батыс адал ет».
Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz.
- Құрбан айт-2025: время айт намаза и места для жертвоприношений в Уральске
- Актуальное к Курбан айту: цены на мясо больше всего повысились в ЗКО