Улицы закроют на два часа.

Проезд на двух улицах Уральска закроют на время Айт намаза 6 июня

6 июня в Уральске с 5:30 до 7:30 будут закрыты две улицы в связи с Айт намаз, сообщили в акимате города.

Так, на два часа будут закрыты:

Проспект Абая от улицы Айтиева до улицы Кердери;

Улица Досмухамедова от улицы Курмангазы до улицы Чурина.

По данным пресс-службы акима Уральска, праздничный намаз начнется в 6:30 6 июня.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что предстоящий праздник в Уральске будут действовать три площадки для забоя скота: это цех ТОО «Кублей», а также рынок «Ел-Ырысы» и ТОО «Батыс адал ет».

Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz.



