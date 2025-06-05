В очередном выпуске Taldau Talks обсудили цифровую стратегию Казахстана, развитие искусственного интеллекта, Big Data, возможности ChatGPT, KazLLM, подготовку IT-специалистов и позицию нашей страны в глобальной технологической гонке. Гостями выпуска стали Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова и основатель, генеральный директор международного сервиса inDrive Арсен Томский.

Одним из обсуждаемых вопросов стала цифровая экосистема Казахстана. По словам ведущего подкаста Маулена Ашимбаева, за последние годы в стране сделано многое в этой сфере. В качестве примера он привел электронное правительство.

— В этом направлении мы, наверное, входим в 30-ку продвинутых стран. Но это не повод для того, чтобы нам самоуспокоиться, очень многое нужно делать, — сказал Маулен Ашимбаев.

По словам Жаслана Мадиева, за последние 10 лет были заложены большие инвестиции в область цифровизации и цифровую трансформацию. По его словам, Казахстан входит в число лидеров стран по блоку оказания госуслуг в цифровом формате. Наша страна занимает 24-ое место в мире по уровню электронного правительства, а также входит в ТОП-10 по качеству онлайн-услуг.

— 90% госуслуг сегодня оцифрованы и доступны в онлайн формате. В Казахстане 90% транзакций происходят в безналичной форме. Законодательные инициативы также внесли свою лепту, где цифровые документы признаны эквивалентом бумажных. Многие казахстанцы уже не пользуются физическими документами водительских прав, удостоверения личности и так далее. Страна одна из первых запустила проект «Цифровой тенге», удалось построить большой инновационный IT-HUB, — сказал Жаслан Мадиев.

Отметим, что сервис inDrive работает в 48 странах мира и главный офис компании находится в Казахстане. Арсен Томский говорит, что до 2023 года жил в США и отметил, что по уровню цифровизации Казахстан обогнал Америку.

— Когда я там пытался получить какой-то документ, надо было ходить весь день. А здесь всё супер. Я бы оценил степень цифровизации на 9,5 из 10. Здесь активное министерство и делает очень многое. Поэтому мы выбрали Казахстан после всех этих событий. Но я бы посоветовал о цифровом суверенитете. Иностранные IT-компании могут сделать так, что всё население будет использовать их сервис. Здесь они могут сильно влиять на мнение людей и выводить большие суммы. Это новый вид колониализма. Если какая-то компания становится монополией, то начинает взымать очень высокую комиссию. Нужно вводить какие-то лимиты, чтобы они не слишком злоупотребляли и активно поддерживать своих производителей цифровых продуктов и IT-специалистов, — уверен Арсен Томский.

Асель Жанасова говорит, что АО «Казпочта» — это институт страны, которая ежедневно видит сельских жителей, регионы и города. Она отметила, что в Казахстане уровень цифровизации на высоком уровне, однако есть куда расти.

Жаслан Мадиев отметил, что к цифровизации нужно иметь системный подход, развивая инфраструктуру, в том числе развитие связи.

— Необходимо развивать оптоволокно, спутниковый интернет. Мы активно занимаемся вопросами где и какую технологию применять. Более 40% населенных пунктов покрыты оптиковолокном. До конца 2027 года мы планируем довести его до более чем трех тысяч населенных пунктов. Мы два года будем этим заниматься, — сказал он.

По цифровизации на сегодня определены 18 доменов и лидирует база данных Министерства финансов. Низкие показатели зафиксированы в бизнесе и науке, и в ближайшем будущем планируется оцифровать базу данных и в этих сферах. А в сфере строительства удалось оцифровать продажу первичного жилья через вlock-chain.

Это технология распределённого реестра, представляющая собой непрерывную цепочку блоков, содержащих информацию. Такой подход обеспечивает прозрачность транзакций, сохранность, увеличивается скорость, а сотрудники АФМ имеют к нему доступ.