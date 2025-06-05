Оралдық жас түлек Малика Наурызбай ұлттық бірыңғай тестілеуден 135 балл жинады. Бұл көрсеткіш облыс бойынша күні бүгінге дейінгі ең жоғарғы деп бағаланыпты. Бұл туралы облыстық білім басқармасы хабарлады.
Малика — облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей-интернатында білім алған. Ол жетінші сыныптан бері химия-биология бағытында оқыған.
Естеріңізге сала кетейік, биыл ҰБТ-ға 12 сәуірден бастап өтініш қабылдау басталды. Тестілеудің өзі 16 мамырда басталып, бесінші шілдеге дейін жалғасады. Талапкерлер негізгі ҰБТ-ны екі рет тапсырып, ең үздік нәтижемен грант конкурсына қатыса алады.