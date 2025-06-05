В Талдыкоргане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. На скамье подсудимых девять человек, один из которых является несовершеннолетним.

Приговором суда Абзал Шынасыл признан виновным по части 2 статьи 99 «Убийство», части 3 статьи 293 «Хулиганство», части 3 статьи 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме этого различные сроки получили и другие участники смертельной потасовки:

Равиль Сакиев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство», часть 2 статьи 99, часть 3 статьи 24 -«Покушение на убийство» – 20 лет;

Шынгыс Белгожаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – 7 лет;

Дархан Аскентай – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – 7 лет;

Нуркияс Ильясов – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – 9 лет;

Нурбол Токтаубаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – 7 лет;

Азамат Токтаубаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство», дополнительная квалификация по статье 188 «Кража» – 15 лет;

Дидар Калиахмет – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – 7 лет;

Думан Ыскак (несовершеннолетний) – статья 434 «Недонесение о тяжком преступлении» – 1 год и 6 месяцев заключения. Наказание он будет отбывать в колонии для несовершеннолетних минимальной безопасности.

Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично. Осужденные должны будут выплатить семье погибшего подростка внушительную моральную компенсацию. Срок исполнения - 2 месяца. В рамках гражданского иска суд постановил взыскать:

с Абзала Шынасыла — 60 млн тенге,

с Равиля Сакиева — 30 млн тенге,

с остальных осуждённых — солидарно,

К несовершеннолетнему Ыскаку гражданские иски не предъявлялись.

Кроме того, суд вынес отдельное частное постановление в адрес прокурора, обратив внимание на возможные признаки преступлений в действиях свидетелей Жаксигельди, Нурбековой, Казакеновой и Рузбакиева.

Напомним, 4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. По имеющимся данным, Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем, который перерос в драку. Мальчик получил ножевое ранение и скончался.