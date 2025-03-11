52% абитуриентов из ЗКО набрали проходной бал на мартовском ЕНТ

Первого марта во всех регионах страны стартовало мартовское Единое национальное тестирование, которое продлится до шестого апреля. Как сообщили в Центре национального тестирования, в первую неделю в ЗКО тестирование сдали 313 человек, из них пороговый балл удалось набрать 52% участников. Средний балл составил 53. Нарушений среди абитуриентов не зафиксировано.

Всего в стране мартовское ЕНТ сдали 21 тысяча абитуриентов. Из общего числа тестируемых 62,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 37% — на русском, а 52 человека — на английском. Максимальный результат — 135 баллов — набрал ученик из Абайской области.

Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась «Математика-Физика», которую выбрали 18,4% абитуриентов. 16,1% участников предпочли «Творческий экзамен», 12% — «Биологию-Химию». Наименее востребованной оказалась комбинация «Химия-Физика», её выбрали всего 35 человек.

В 2025 году заявки на участие подали 163 тысячи выпускников, из них 5 665 — из ЗКО. Количество предметов на ЕНТ остается прежним — три обязательных и два на выбор. Количество заданий также без изменений — 120. Максимальное количество баллов составляет 140.

При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбрали дату, время и пункт тестирования. Во время тестирования будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей. Если у абитуриента возникнут вопросы, он может подать апелляцию в течение 30 минут после завершения теста. Сертификат появится в личном кабинете после рассмотрения апелляции. Продолжительность теста — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми потребностями предусмотрено дополнительное время — 40 минут.

Напомним, что в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вузы по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ, желающие поступить в вуз на платной основе.