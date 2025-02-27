Более пяти тысяч человек подали заявление на мартовское ЕНТ в ЗКО

1 марта во всех регионах страны стартует мартовское Единое национальное тестирование. Оно пройдет с 1 марта по 6 апреля. В 2025 году заявки на участие приняли от 163 тысяч выпускников. Из ЗКО заявки подали 5 665 выпускников. Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ остается без изменений – 120. Максимальное количество баллов также не изменилось – 140 баллов.

В Национальный центр тестирования сообщили, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

— В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию, — сказано в сообщении.

На тесте будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей. Если у абитуриента возникли вопросы, он может подать апелляцию в течение 30 минут после завершения теста. Сертификат появится в личном кабинете после рассмотрения апелляции.

Тест длится 4 часа (240 минут). Для детей с особыми потребностями добавляется ещё 40 минут.

Напомним, январское ЕНТ завершилось 10 февраля. Его сдали 164 тысячи человек: 76,8% – на казахском, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском. Пороговый балл преодолели 70,4% абитуриентов. Средний результат – 65,8 баллов. Максимальный – 139. Более 130 баллов набрали 186 человек.