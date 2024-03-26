В сети распространяется видео, на котором группу людей везут в прицепе трактора. Автор ролика утверждает, что в прицепе сидят ученики 11-го класса, а везут их в город для сдачи пробного ЕНТ. Само видео было снято в селе Муратсай Бокейординского района.

В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что случай произошел 17 марта. Дети действительно ехали на сдачу пробного платного тестирования в Уральск. Родители одиннадцатиклассников сами договорились с частным лицом о том, чтобы тот довёз школьников до трассы Сайхин-Онеге-Уральск. При этом они не предупредили об этом ни местный акимат, ни полицейских. В настоящее время дети без происшествий уже доехали до Уральска.

– В данный момент рассматривается вопрос о привлечении к ответственности сельский акимат, руководство школы и владельца техники. Объяснительную написали аким села, директор школы и участковый инспектор, - сообщили в акимате ЗКО.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в последние дни из-за обильного таяния снега и дождей ухудшилась ситуация на дорогах. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 18 километров дорог при въезде в село. Средства уже выделены. Проводиттся конкурс на определение подрядчика. Проект будет реализован в 2024 и 2025 годах.