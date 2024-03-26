Асхат Шахаров прокомментировал паводковую ситуацию в Актюбинской области.

- В настоящее время ситуация по области стабильная, на моем личном контроле. Переливы через автомобильные дороги и подтопления зафиксированы в четырех районах области – Айтекебийском, Байганинском, Темирском и Мугалжарском. Со вчерашнего дня в некоторые населенные пункты прибывает талая вода, но разрушений нет. Необходимая работа проводится. На местах задействовано более 650 сотрудников ДЧС, местных исполнительных органов, есть вся необходимая техника, силы и средства. В случае осложнения ситуации к ликвидации последствий готовы приступить 3 тысячи человек, - сказал Асхат Шахаров.

Глава региона также отметил, что под постоянным наблюдением находятся три крупнейших водохранилища области – Актюбинское, Саздинское и Каргалинское. Их состояние не вызывает опасений.



Всем пострадавшим в результате паводка будет оказана помощь, подчеркнул Асхат Шахаров.

Как отметили в пресс-службе акимата, в минувшем году в районах области было реализовано 17 противопаводковых проектов на сумму 1,1 млрд тенге. Для полного выполнения плана по защите от паводков необходимо еще 11 млрд тенге. Этот шаг позволит практически полностью решить вопрос предупреждения паводков в регионе.