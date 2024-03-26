Протяженность автомобильных дорог по области составляет 6176 километров, 1421 километр из которых - дороги республиканского значения.

По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржана Айтмагамбетова, в 2024 году планируется отремонтировать более 560 километров дорог. На эти цели потребуется 112,9 миллиарда тенге.

– В этом году планируем завершить капитальный ремонт трасс Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин. Кроме того, будет проводиться реконструкция участков с 0 по 36 и с 108 по 144 километры трассы Подстепное-Федоровка-граница РФ. Планируется выделить 15,6 миллиарда тенге. С 36 по 72 километры и с 72 по 108 километры этой же трассы будут ремонтироваться за счет КПО б.в. Вместе с тем, в этом году проведем средний ремонт автомобильной дороги при въезде в село Хан Ордасы. Стоимость проекта составляет 1,95 миллиарда тенге. В данный момент ведутся работы по определению подрядчика, - отметил Бауыржан Айтмагамбетов.

Что касается дорог областного значения в этом году, по словам Айтмагамбетова, на ремонт 91 километра выделено 19,9 миллиарда тенге. Среди них приоритетными считаются реконструкция дорог Борли-Аксай-Жымпиты, Чапаево-Жанакала-Сайхин и Барбастау-Акжайык-Индер.

Средним ремонтом будут охвачены трассы Чапаево-Жанакала-Сайхин, Анкаты-Сарыомир, Аксай-Шынгырлау, Теректи-Аксай.

– Вместе с тем реализуются 39 проектов по дорогам районного значения, девять из которых являются переходящими. В 2024 году на эти цели выделено 13,4 миллиарда тенге. По программам «Ауыл – ел бесігі» и развития моногородов планируется реализовать 32 проекта на 8,3 миллиарда тенге. Асфальтобетоном будет покрыто 75,5 километра автодорог, - сказал Бауыржан Айтмагамбетов.

Стоит отметить, что ЗКО по-прежнему находится в числе регионов Казахстана с наихудшими дорогами.