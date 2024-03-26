В Уральске с четырех утра 26 марта льёт дождь. На дорогах и тротуарах образовались огромные лужи. Талые воды затопили дворы многоэтажных домов, что не подобраться к подъездам. Одним словом, Уральск, как и каждую весну, превратился в маленькую «Венецию».

В редакцию «МГ» поступают звонки с жалобами на коммунальные службы. Горожане требуют откачать воду на их улицах, опасаясь, что талая вода может подтопить дома.

Жительница дома №105 по улице Монкеулы рассказала, что каждую весну у них одна и та же проблема: из подъездов можно выйти только в резиновых сапогах по колено. Во дворе не пройти, везде вода. Дом находится в низине.

— Здесь взрослый еле-еле справляется. Все затопило, ходим по бордюрам. Детей мы таскаем на руках, иначе никак, — возмутилась ещё одна жительница этого дома.

К слову, на обильное скопление талых вод жалуются жители центральных улиц, 6 и 9 микрорайонов.

В акимате по этому случаю провели брифинг для журналистов, где заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал о проводимых противопаводковых работах.

Он отметил, что подтопление частного сектора зависит напрямую от того, что всю зиму жители не очищали территорию от снега.

— Всю зиму предупреждали население, проводили разные акции, призывали жителей чистить снег, но реагировали на это лишь единицы. Тем не менее за черту города вывезли 679 тысяч кубометров снега и откачали более 300 тысяч кубометров талой воды. На сегодняшний день на улицах города работает 70 ассенизаторских машин и 80 единиц спецтехники. Планируем привлечь сотню вакуумных машин. Подготовлено 18 тысяч мешков с инертными материалами. Распределяем по опасным участкам и делаем баррикады, — рассказал замакима.

Напомним, 15 марта в акимате организовали оперативный штаб, который уже два дня круглосуточно принимает звонки от населения. По словам Жандоса Дуйсенгалиева, с этого момента поступило более 600 заявок от горожан. В основном звонят из Зачаганска, Деркула и частного сектора города. Примерно 400 заявок — ложные, подтоплений нет, жители так сказать, заранее бьют тревогу.

— В основном заявки оставляют жители микрорайонов Кендала, Коктем, с улиц Нарын, Баян сулу, Шугыла, Жеруйык в Зачаганске. С улиц Шакарим, Майкы би, Байзакова, Майлина, Абылай хана, Калдаякова, Советской из Деркула. Со второго рабочего посёлка и района Старого аэропорта, — пояснил Дуйсенгалиев.

Также много жалуются на арычную систему города, уточнил замакима города. По его словам, протяженность арычной системы составляет 127 километров. Из них 9 километров проточной системы, в остальных арыках воду должны откачивать.

— Жители жалуются на то, что власти не строят арычную систему. Скажу так, есть много приоритетных работ и проектов по городу, которые должны реализовать. Средств на реализацию всей арычной системы, у нас не хватит. К примеру, если проект строительства дороги стоит 100 миллионов тенге, то вместе с арычной системой — 170 миллионов тенге. Учитывая эти моменты, мы ежегодно выделяем по 100-150 миллионов тенге, чтобы по 1,5-2 километра системы прокладывали на опасных участках, — рассказал заместитель градоначальника.

К слову, в прошлом году был объявлен режим ЧС природного характера в Уральске, на который выделили из резерва 185 миллионов тенге. На эти деньги проделали работы в основном по арычной системе.

— Сейчас тепло, начал обильно таять снег. Идёт дождь, который по прогнозам синоптиков, будет длиться несколько дней. Ожидается 20 миллиметров осадков на один квадратный метр, образно говоря, 20 литров воды на один квадратный метр. Это очень большой объём. Уже есть два факта подтопления домов. Первый случай на дачном участке в обществе Стеновик (Зачаганск), о возможном подтоплении мы предупреждали. Второй объект по улице Кушум (Зачаганск), там соседи не вывозили снег со дворов. Основная причина подтоплений, низкий фундамент или вовсе его отсутствие. Что касается многоэтажек, то подтапливает подвалы домов по Монкеулы. На месте работают специалисты, — заключил Дуйсенгалиев.

Откаченную воду ассенизаторские машины сливают в проточные арыки. Заместитель грандоначальника отметил, что по сравнению с весной прошлого года, в этом году ситуация улучшилась, обращений поступает меньше. Построенные арыки, дают свои результаты.

В ДЧС ЗКО отметили, что в результате обильного снеготаяния по области 25 марта произошло три перелива грунтовых автодорог в Акжайыкском, Жанибекском и Теректинском районах.

Кстати, в последнем районе движение автотранспорта по дороге районного значения Сарыомир-Дуана приостановили. Без транспортного сообщения на утро 26 марта остается село Дуана.

По информации акимата ЗКО (на утро 26 марта), за последние сутки поступила 281 заявка на откачку талых вод. Из них отработали 209 заявок, на контроле остаются 72 заявки.

— На них задействовано 519 человек, 199 единиц техники, 87 единиц мотопомп. Фактов подтоплений жилых домов не зарегистрировано. Всего за сутки откачано 33604 кубических метров талых вод, — сообщили в ведомстве, отметив, что угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет, а на местах переливов организованы дежурства.

https://youtu.be/2Vz1TGUEPXU

Монкеулы 105 Монкеулы 105 Монкеулы 105 Монкеулы 105 Монкеулы 108 Сливают талые воды в проточный арык

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА