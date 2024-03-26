После акта вандализма экс-директора актюбинского дома культуры казахского общества слепых Манаса Кошербаева уволили. Позже выяснилось, что Кошербаев стал директором Байганинского районного Дома культуры, передает инстаграм паблик . Оскандалившийся чиновник получил новое кресло после участия в конкурсе.

Глава госучреждения прославился на всю страну после того, как выбил имя дочери на скале в уникальном ущелье Ыбыкты-Сай в Мангистау.

Напомним, что уникальный каньон образовался около 50 миллионов лет назад и относится к древнейшим памятникам природы на территории Казахстана.