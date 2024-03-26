Сегодня с самого утра в Уральске идет дождь, который по прогнозам синоптиков, будет продолжаться ещё два дня. Город в прямом смысле этого слова "поплыл". Огромные лужи образовались не только на окраинах города, но и в центре.

Пока коммунальные службы работают в усиленным режиме, талая и дождевая вода затопила здание городского акимата. Во власти стихии оказался цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. Сейчас идет откачка воды.

Между тем, от горожан также поступают звонки о помощи. Так, за несколько дней от уральцев поступили около 600 заявок по 249 адресам.