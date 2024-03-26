Как только теплые лучи солнца начинают прогревать землю, многие дети чувствуют усталость от учебного процесса и мечтают о том, чтобы побыть на свежем воздухе, поиграть с друзьями в парке или просто насладиться свободой. Учебные задачи кажутся им менее привлекательными по сравнению с возможностью исследовать окружающий мир, наслаждаться природой и участвовать в веселых приключениях. Так как же заставить ребенка учиться?

Заместитель директора по воспитательной части школы №2 города Уральск Гульнар Беркалиева, считает, что заставлять ребенка учиться силой бесполезно.