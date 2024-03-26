Как только теплые лучи солнца начинают прогревать землю, многие дети чувствуют усталость от учебного процесса и мечтают о том, чтобы побыть на свежем воздухе, поиграть с друзьями в парке или просто насладиться свободой. Учебные задачи кажутся им менее привлекательными по сравнению с возможностью исследовать окружающий мир, наслаждаться природой и участвовать в веселых приключениях. Так как же заставить ребенка учиться?
Заместитель директора по воспитательной части школы №2 города Уральск Гульнар Беркалиева, считает, что заставлять ребенка учиться силой бесполезно.
— Побольше поощряйте увлечения детей, хвалите их, не зацикливайтесь на оценках. Здесь учителям и родителям нужно давать правильную мотивацию, особенно для учащихся средних классов. Чтобы создать мотивацию, нужно понимать зачем это ему нужно. Что он получит благодаря учебе. Например, сможет в будущем получить профессию, о которой мечтает. А без образования у него не будет никакой профессии вообще и не сможет зарабатывать себе на жизнь. Когда у школьника есть цель и понятие зачем он должен учиться, то появляется желание и амбиции, — рассказала Гульнар Беркалиева.