На заседании противопаводкового штаба под председательством главы региона Асхата Шахарова обсуждалась складывающаяся в области ситуация с паводком.

- Из-за резкого потепления в области началось интенсивное таяние снега. В результате было зарегистрировано четыре факта перелива талой воды через дорожное покрытие в Мугалжарском районе. Еще два случая подтопления произошло на 63 км дороги местного значения «Караулкельды-Алтай Батыр-Миялы» Байганинского района. Было перекрыто движение на трассе из райцентра в села Оймауыт, Дияр и Миялы. Второй случай произошел на автодороге сообщением «Амангелды-Коптогай» в Уилском районе. Талая вода прошла через село Коптогай и грозила затоплением жилых домов. Меры приняты экстренно. В село согнана необходимая техника, доставлены инертные материалы. Ситуация держится на контроле, - доложил обстановку в регионе начальник ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусов.

По его словам, чтобы решить эти проблемы, необходимо поднять уровень дороги и установить дополнительные водопроводные трубы.

Тем временем «Казгидромет» рассылает штормовое предупреждение на 26-28 марта в связи с резким потеплением и предполагаемыми осадками в виде дождя. В результате ожидается интенсивное таяние снега в городе Актобе и по области. К тому же, лед на реках начал таять и уровень воды в водоемах стал повышаться, из-за этого существует риск выхода воды из русла реки и затопления.

По информации руководителя областного филиала РГП «Казводхоз» Рината Шауенова, три водохранилища на сегодня заполнены на 49 - 57%. Ожидается поступление талой воды в Актюбинское водохранилище – 170 - 245 млн м3, при норме 179 млн м3, в Каргалинское водохранилище – 169 - 265 млн м3, при норме 292 млн м3.

- Нами проводятся мероприятия по ревизии подъемных механизмов сооружений, проверка электрооборудования гидроузлов, заготовка ГСМ и аварийного запаса материалов. Подготовлены резервные аварийные передвижные электростанции. Со всеми объектами установлена телефонная и мобильная связь, - рассказал о готовности предприятия к паводку Ринат Шауенов.

Аким области выслушал доклады выступающих и поручил всем контролирующим органам и акимам районов незамедлительно докладывать о любой возникшей ситуации в связи с паводком, а также указал своевременно реагировать на сообщения в социальных сетях.

- Вся техника, все силы и средства должны быть мобилизованы и направлены на предотвращение паводка. Акимы районов обязаны докладывать о ситуации с паводком регулярно и находиться на постоянной связи с акимами сельских округов. Вы отвечаете за безопасность населения. В случае если населенные пункты будут отрезаны от дороги, должна быть организована поставка необходимых продуктов, медикаментов местным жителям. Служба санавиации должна быть готова к оказанию экстренной помощи больному. В случае затопления переправ и переходов, которыми пользуется население, необходимо организовывать дежурство на тех местах, чтобы никто не рисковал своими жизнями и транспортом. Несчастный случай произошел в селе Ебейты Байганинского района. Ребенок упал в яму, и погиб. Нельзя допускать аналогичных ситуаций. Безопасность детей должна быть во главе угла, поэтому поручаю акимам районов провести разъяснительную работу с населением и со всеми профильными государственными органами по обеспечению безопасности детей и не оставлению их без внимания. Не время расслабляться. Докладывать мне о любой ситуации незамедлительно, - поручил Асхат Шахаров акимам районов и города Актобе.

В целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб.