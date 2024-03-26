Каждую весну города сталкиваются с вызовом, связанным с таянием снега – необходимостью откачки талой воды с улиц. Это критически важно для предотвращения затоплений, обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания комфорта городской среды.

ТОО «Жайык таза кала» является единственным коммунальным предприятием, которое занимается не только уборкой городских улиц от снега, но и откачкой талой и дождевой воды.

Сотрудники ТОО «Жайык таза кала» заблаговременно начали подготовку к паводкоопасному периоду. С первых дней зимы на специальные полигоны вывезено более 678 756 кубометров снега. Кроме этого, коммунальщики подготовили земляные арыки, очистили их, установили водопропускные трубы, провели дноуглубительные работы каналов, вовремя откачивают талую воду, подготовили технику и инертные материалы.

Такая работа позволяет в разы сократить риск подтопления частных домов и подвалов многоэтажных домов.

Вывозом снега и откачкой талой воды с городских улиц занимаются более 380 сотрудников ТОО «Жайык таза кала». Они работают в круглосуточном режиме в две смены. Для недопущения паводков на городские улицы выезжают 150 единиц специальной техники, подготовлено более десяти тысяч мешкотары. Откаченная вода сливается на специальных пунктах.

По словам директора ТОО «Жайык таза кала» Рината Нургалиева, на сегодняшний день сотрудниками предприятия откачено более 36 тысяч кубометров талой воды. Работы ведутся в микрорайонах Жулдыз, Старый аэропорт и второй рабочий, Зачаганск, Деркул и центральные улицы города. Аналогичная работа проводится и в других районах города.

Стоит отметить, что от жителей Уральска регулярно поступают заявки на откачку воды через единую службу «109». Запросы передаются в коммунальную службу и отрабатываются незамедлительно.

– Мой ребенок учится в СОШ ГЭН. До начала каникул погода потеплела, снег начал таять и во время потепления улицу начало топить. В обеденное время невозможно было пройти. Я позвонила в 109 и попросила откачать воду. На следующий день приехали сотрудники ТОО «Жайык таза кала» и откачали всю талую воду, за что им огромное спасибо, - говорит жительница города Нурсулу.

Откачка талой воды с городских улиц – это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Именно благодаря такой работе ТОО «Жайык таза кала» в прошлом сезоне на территории города ни один дом не был затоплен талыми водами.