Один госорган выдает, другой отбирает, а мы в долгах остаемся: у торговцев в Уральске отсудили земельные участки

Начиная с 2020 года в ЗКО по поручению акима области АО «СПК «Aqjaiyq» реализует проект «100 мест для уличной торговли», который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Его основной целью является урегулирование уличной торговли, улучшение качества услуг в этой сфере, упрощение административных процедур для малого бизнеса. Департамент по управлению земельными ресурсами ЗКО после проверки признал незаконными договоры и подал исковые заявления в суд.

По словам директора департамента по управлению стабилизационным фондом Мейирбека Нуркенова, в этих целях были разработаны и утверждены Правила о порядке предоставления земельных участков советом директоров АО «СПК «Aqjaiyq». В соответствии с указанными Правилами, земельные участки были переданы в доверительное управление. Налицо несогласованность действий уполномоченных госорганов и отсутствие единой судебной практики в сфере земельных отношений, которые на региональном уровне создают искусственные барьеры для развития предпринимательской деятельности.

Правила были разработаны со ссылкой на пункт 1 ст.48 Земельного кодекса РК, согласно которому предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляются на торгах (аукционах), а также предоставление земель социально-предпринимательским корпорациям для реализации инвестиционных и инновационных проектов.

Кроме того, в соответствии со статьей 275 Предпринимательского кодекса РК инвесторы вправе осуществлять инвестиции в любые формы и виды предпринимательской деятельности. Руководствуясь вышесказанным исключением МИО г.Уральска и г.Аксай передали СПК под реализацию проекта «100 мест для уличной торговли» 150 земельных участков для установки временных торговых точек из упрощенных конструкций. Из них 70 переданы предпринимателям (55 – по проекту «100 торговых мест», и 15 – социальных киосков «Ауыл аманаты»). При этом предприниматель заплатил мизерную плату за аренду. Остальные 80 земельных участков возвращены в государственный фонд (не рентабельные).

Тем не менее, департамент по управлению земельными ресурсами ЗКО по результатам проведенной проверки признал незаконными договоры временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка, заключенные между отделом земельных отношений города Уральска и АО «СПК «Aqjaiyq» и обратился с исковыми заявлениями в суд. По мнению специалистов департамента, указанные земельные участки предоставлены субъектам бизнеса с нарушением законодательства, то есть вне аукциона. Были рассмотрены два иска департамента СМЭС ЗКО. При вынесении решения суд указал, что «спорные земельные участки, предоставленные в целях реализации пилотного проекта «100 мест для уличной торговли», соответствуют подпункту 18 пункта 1 статьи 48 Земельного кодекса РК, поэтому оснований для признания договоров аренды земельных участков недействительными не имеется».

Однако, постановлением апелляционной коллегии областного суда от 17 января 2024 года решение суда первой инстанции отменено, и иск был удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время в СМЭС ЗКО поступило еще восемь аналогичных исков департамента.

– На большинстве земельных участков ведется полноценный бизнес. Есть торговые киоски, где реализуются социально значимые продукты питания из стабфонда, как киоск, расположенный около детской музыкальной школы им. Д.Нурпеисовой. У многих предпринимателей эти торговые точки единственный источник дохода, и для ведения торговой деятельности они кредитовались в банках второго уровня. Кроме того, они понесли значительные расходы на подведение инженерной инфраструктуры, установку объекта легкой конструкции. Сегодня на этих объектах к прочему реализуют готовую продукцию, продукты питания: напитки, мороженое, услуги мобильного технического сервиса и бытовых услуг. Для большинства это семейный бизнес и сама программа способствует развитию самозанятости безработного населения. Создаются рабочие места, привлекаются частные инвестиции, наблюдается положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Данные меры способствуют увеличению поступлений налогов в местный бюджет, что делает отрасль уличной торговли более прозрачной, – объяснил Мейирбек Нуркен.

По словам руководителя отдела правового обеспечения департамента по управлению земельными ресурсами Нуртлека Сагиндыкова, суть в том, что аукционов не было, земельные участки распределили прямым путем, конкурсно. Инвестиционным проектом это не назовешь, потому что ларек изготовлен из легкой конструкции, нет инноваций. Это даже судом доказано.

– Стопроцентный учредитель СПК акимат, данный проект реализовал с тем, чтобы создать рабочие места. Но теперь не очень хорошая ситуация возникла с этими киосками, идут судебные процессы, отсутствует взаимодействие между контролирующими, уполномоченными органами и исполнительной властью. Я поставил в известность руководство области. Данный вопрос был поднят еще в 2022 году, но он не решался. Возможно, определенные ошибки были и есть, нам надо все согласовать и внести определенные рекомендации. Поэтому сегодня, наконец, мы должны найти механизмы и пути решения. Убирать эти киоски не имеет смысла и неправильно, в виду того, что вызовет большой резонанс. Мы должны их оставить, ведь они приносят существенный эффект для города, области, – отметил заместитель председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» Бауржан Бектурганов.

В свою очередь, предприниматели, которые оказались в недвусмысленной ситуации, и перед ними встал вопрос закрытия бизнеса, предпринимают разные шаги. Они просят защиты у руководства области и разобраться в данной ситуации, обращаются к своим покупателям, собирают подписи. Также считают, что в этой недоработке нет их вины, что с ними нельзя так поступать.

Так, согласно постановлению суда от 26 декабря 2023 встал вопрос о закрытии киоска ИП «Ляззат», торгующей овощной и фруктовой бакалейной продукцией, социально-значимыми продуктами питания из стабфонда в районе детской музыкальной школы им. Д.Нурпеисовой, и теперь земельный участок возвращается акимату г.Уральска.

– Такая неприятная ситуация получается. В свое время один госорган другому госоргану неправильно землю выдал, а у разбитого корыта, аккредитованные, в долгах остаемся мы. Мы потратили семь миллионов тенге на установку данного киоска, закупку товара. Наши покупатели, в основном, пожилое население данного района, приобретали у нас социальные продукты питания. А теперь им придется искать необходимый товар далеко от дома, что тяжело для их возраста, – отметил предприниматель Салауат.

Жители данного района, в свою очередь, решили отстоять киоск, и подготовили письмо-обращение в акимат, подписавшись под ним.

– Нам не понятно, строят многоэтажные дома в неположенных местах, задним числом подписывают документы об их сдаче, и никто их не сносит. А киоск, который так необходим бабушкам и дедушкам, кому-то помешал. Видимо на это место кто-то положил глаз. Да еще, здесь установили уже два киоска по продаже фастфуда, хотя на наш взгляд, хватит и одного. А в них нет такой необходимости. Мы просим руководство города помочь нам вернуть наш киоск, приобретали социальные продукты питания. Он нам очень необходим, – говорит покупательница Ирина Конюхова.

Оксана КАТКОВА

Фото автора