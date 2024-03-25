Переливы талых вод через автодороги произошли в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС по ЗКО, 25 марта в результате обильного снеготаяния произошел перелив на участках двух грунтовых автодорог районного значения.

Акжайыкский район, Курайлысайский сельский округ, зимовка Атибек, на 7 км автодороги районного значения «Жубан-Сайкудук».

На месте имеются 3 водопропускные трубы по 1000 мм, 1 водопропускная труба была дополнительно установлена согласно плану инженерных работ в 2023 году). Угрозы населенным пунктам нет.

Жертв и пострадавших нет.

Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками.

Имеется объездная дорога.

Жанибекский район, Жаксыбайский сельский округ, произошел перелив на трех низменных участках грунтовой автодороги районного значения «Жанибек-Таловка-Малый Узень»:

1. в районе 92 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Борсы;

2. на 103 км автодороги;

3. в районе 104 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Жаксыбай.

Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.

Движение автотранспорта не нарушено. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на местах организованы дежурства.