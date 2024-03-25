Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС по ЗКО, 25 марта в результате обильного снеготаяния произошел перелив на участках двух грунтовых автодорог районного значения.
- Акжайыкский район, Курайлысайский сельский округ, зимовка Атибек, на 7 км автодороги районного значения «Жубан-Сайкудук».
На месте имеются 3 водопропускные трубы по 1000 мм, 1 водопропускная труба была дополнительно установлена согласно плану инженерных работ в 2023 году). Угрозы населенным пунктам нет.
Жертв и пострадавших нет.
Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками.
Имеется объездная дорога.
- Жанибекский район, Жаксыбайский сельский округ, произошел перелив на трех низменных участках грунтовой автодороги районного значения «Жанибек-Таловка-Малый Узень»:
1. в районе 92 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Борсы;
2. на 103 км автодороги;
3. в районе 104 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Жаксыбай.
Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.
Движение автотранспорта не нарушено. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, на местах организованы дежурства.