По информации ТОО "Батыс су арнасы", этой ночью в городе снизят давление воды.

- Доводим до вашего сведения, что из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллектора, происходит затопление канализационных насосных станций (КНС). В целях недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий, 25 марта 2024 года с 22.00 по городу будет снижение давления на водопроводных сетях, в отдельных районах города возможно полное отключение. Ориентировочное время подачи воды 5.00 26 марта 2024. Просим жителей города иметь необходимый запас воды, - говорится в сообщении предприятия.

Напомним, синоптики прогнозируют сильный дождь в регионе, кроме того в области наблюдается потепление и обильное снеготаяние. Служба спасения уже предупредила о подъеме уровня воды в реках и возможных подтоплениях.