60 процентов абитуриентов набрали пороговый балл на ЕНТ в ЗКО

Как сообщили в национальном центре тестирования, за первую неделю ЕНТ в области сдали 791 абитуриент, 60 процентов из них набрали пороговый балл. Средний результат составил 59 баллов.

На уровне страны тестирование прошли около 31 тысячи участников. Максимальный балл – 136 – набрала ученица из Туркестанской области. Из сдававших 69,3 процентов выбрали казахский язык, 30,6 процентов – русский, и 27 человек сдавали на английском.

— На данный момент результаты 71 человека были аннулированы. 37 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 34 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены, — сообщили в пресс-службе национального центра тестирования.

Самой популярной комбинацией предметов стала «Математика-Физика» (18,2%), за ней следуют «Биология-Химия» (13,5%) и «Творческий экзамен» (13,3%). Реже всего выбирали «Химия-Физика» – всего 55 человек. Среди участников ЕНТ были 101 абитуриент с особыми образовательными потребностями.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Январское тестирование проходит с 13 января по 10 февраля. Сдавать экзамен будут около 167 тысяч абитуриентов.