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Социум

Январское ЕНТ стартовало в ЗКО

Тестирование в ЗКО сдают 5 710 выпускников.
Жулдызхан Хасангалиева
Январское ЕНТ стартовало в ЗКО

Во всех регионах страны стартовало Единое национальное тестирование. Оно пройдет с 10 января по 10 февраля. Следующее ЕНТ будет в марте, регистрация на него начнется в середине февраля.

В 2025 году заявки на участие приняли от 167 тысяч выпускников. Из ЗКО заявки подали 5 710 выпускников. Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120.

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  • 20 заданий по «Истории Казахстана»,
  • 10 заданий по «Грамотности чтения»,
  • 10 заданий по «Математической грамотности»
  • по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут. 

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