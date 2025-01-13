Январское ЕНТ стартовало в ЗКО

Во всех регионах страны стартовало Единое национальное тестирование. Оно пройдет с 10 января по 10 февраля. Следующее ЕНТ будет в марте, регистрация на него начнется в середине февраля.

В 2025 году заявки на участие приняли от 167 тысяч выпускников. Из ЗКО заявки подали 5 710 выпускников. Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120.

20 заданий по «Истории Казахстана»,

10 заданий по «Грамотности чтения»,

10 заданий по «Математической грамотности»

по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.