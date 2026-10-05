Обязательно отключите эти электроприборы перед выходом из дома

Особенно внимательно стоит относиться к технике, которая сильно нагревается во время работы или потребляет большое количество электроэнергии.

Перед тем как покинуть квартиру, многие по привычке проверяют дверь, окна и воду, но забывают об электроприборах. Между тем некоторые устройства не стоит оставлять включенными без присмотра даже на короткое время. Перегрев, неисправность проводки или случайное опрокидывание прибора могут привести к пожару, передает МойГород

Утюг

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Утюг считается одним из приборов, который нельзя оставлять включенным без присмотра. Даже если устройство оснащено автоматическим отключением, полностью полагаться на эту функцию не стоит.

Перед выходом необходимо убедиться, что утюг выключен и его вилка вынута из розетки. Особенно опасно оставлять его на гладильной доске или другой поверхности рядом с одеждой, бумагой и другими легко воспламеняющимися предметами.

Обогреватель

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Электрические обогреватели создают значительную нагрузку на сеть и во время работы нагреваются до высокой температуры. Если прибор находится рядом с мебелью, шторами, одеждой или другими предметами, это повышает риск их перегрева.

Перед уходом из дома обогреватель лучше полностью выключить и отключить от сети. Не стоит оставлять его работать только потому, что в помещении должно сохраниться тепло.

Электрическая плита и духовка

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Плиту также необходимо проверять перед выходом. Случайно оставленная включенной конфорка может нагреть находящиеся рядом предметы или посуду, а при определенных обстоятельствах стать причиной возгорания.

Если используется духовка, после приготовления еды важно убедиться, что она выключена. Не следует оставлять работающую плиту без присмотра, даже если процесс приготовления кажется безопасным.

Электрочайник

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Современные электрочайники обычно автоматически отключаются после закипания воды, однако оставлять их постоянно подключенными к сети без необходимости не стоит.

Перед уходом можно не только выключить чайник, но и вынуть его вилку из розетки. Особенно важно следить за состоянием шнура, вилки и самой розетки. Если они нагреваются, появился запах плавящейся пластмассы или следы оплавления, пользоваться прибором нельзя до устранения неисправности.

Микроволновая печь

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Сама по себе работающая в режиме ожидания микроволновка обычно не представляет такой же опасности, как нагревательные приборы. Однако перед длительным уходом из дома ее можно отключить от сети, особенно если электропроводка или розетка вызывают сомнения.

При этом нельзя пользоваться микроволновкой с поврежденным корпусом, шнуром или вилкой. Также важно не накрывать вентиляционные отверстия прибора и не использовать неподходящую посуду.

Стиральная машина

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Оставлять работающую стиральную машину без присмотра также нежелательно. Во время работы техника использует воду и электричество, поэтому при неисправности существует риск не только повреждения электрики, но и протечки.

Если стирка уже закончилась, машину лучше выключить. Перед длительным уходом из дома рекомендуется также перекрыть подачу воды к бытовой технике, если это предусмотрено конструкцией и условиями эксплуатации.

Мультиварка и другая техника с нагревом

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Мультиварки, аэрогрили, электрогрили и другие устройства, которые нагреваются во время работы, не стоит оставлять включенными, если рядом никого нет.

Даже при наличии автоматических программ и защитных функций любая бытовая техника может выйти из строя. Поэтому после приготовления еды прибор лучше выключить и, если это возможно, отключить от сети.

Зарядные устройства

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Зарядку телефона или другого гаджета также не следует без необходимости оставлять постоянно подключенной к розетке. Особенно важно не накрывать работающие зарядные устройства одеждой, одеялом или другими предметами, которые препятствуют отводу тепла.

Перед уходом можно вынуть зарядку из розетки, особенно если она не используется. Если адаптер сильно нагревается, издает необычный звук или имеет повреждения, его следует заменить.

Что проверить перед выходом

Чтобы не возвращаться домой с мыслью о том, выключен ли утюг или обогреватель, можно выработать простую привычку. Перед выходом на несколько секунд пройтись по квартире и проверить:

выключены ли утюг, обогреватель и плита;

не остались ли включенными электроприборы с нагревательными элементами;

не подключены ли без необходимости зарядные устройства;

не нагреваются ли розетки, вилки и удлинители;

нет ли запаха горелой пластмассы или следов оплавления;

не повреждены ли электрические провода.

При этом не все приборы нужно каждый раз отключать от сети. Холодильник, морозильная камера и другая техника, которая рассчитана на непрерывную работу, должна оставаться подключенной к электропитанию. Главное — следить за ее исправностью и состоянием проводки.

Даже если электроприбор оснащен защитой от перегрева или автоматическим отключением, это не отменяет необходимости соблюдать правила безопасности. Несколько секунд перед выходом, потраченные на проверку техники, могут помочь избежать серьезных последствий.