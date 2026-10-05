Какой будет погода 6 октября на западе Казахстана

В начале недели на западе Казахстана ожидается переменчивая погода: от ночных заморозков и туманов до теплого осеннего дня без осадков.

По данным РГП "Казгидромет", во вторник, 6 октября, в Западно-Казахстанской области ночью и утром прогнозируется туман. В самом Уральске осадков не ожидается, ветер составит 7-12 м/с, температура воздуха ночью опустится до +1…+3 °C, а днем воздух прогреется до +12…+14 °C.

В Актюбинской области на северо-востоке ночью пройдут осадки в виде дождя и снега, возможен гололед, а на западе и севере - туман с порывами ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, днем - +11…+13 °C.

В Атырауской области ожидается переменная облачность без осадков со слабым или умеренным ветром 5-10 м/с. Ночные температуры будут держаться в пределах +6…+8 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 °C.

В Мангистауской области прогнозируется погода без осадков при переменной облачности и умеренном ветре 7-12 м/с. Ночью ожидается около +9…+11 °C, в дневные часы воздух потеплеет до +18…+20 °C.