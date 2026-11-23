Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за десять месяцев 2026 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым и заслушал отчёт об итогах работы нацкомпании за десять месяцев 2026 года, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы нацкомпании, капитализация "КазМунайГаза" достигла 22 трлн тенге. Стабильное финансовое положение позволяет реализовывать крупные инвестиционные проекты на общую сумму 16,7 трлн тенге. Кроме того, в компании утвердили программу геологоразведочных работ на 2026-2030 годы.

- В рамках реализации 23 проектов предусматриваются масштабная сейсморазведка в объёме 60 000 погонных км и бурение 26 поисково-разведочных скважин с общим геологическим ресурсным потенциалом 4,7 млрд тонн условного топлива. Вместе с тем "КазМунайГаз" проводит постоянную доразведку на действующих добывающих активах. Введены в промышленную разработку месторождения Карасор Западный в Атырауской области и Прибрежная зона Каражанбаса в Мангистауской области, - говорится в сообщении.

Асхат Хасенов также рассказал о внедрении на месторождениях "цифровых двойников" с использованием искусственного интеллекта и планах в ближайшей перспективе увеличить производство товарного газа с 2,6 до 4,5 млрд кубометров. Сейчас строительство газовых объектов идёт в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, параллельно прорабатываются дополнительные экспортные маршруты.

- На отечественных НПЗ за отчётный период переработано 14,9 млн тонн нефти. По итогам текущего года рост производства светлых нефтепродуктов составит 800 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Продолжается работа по расширению Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн и Павлодарского НХЗ с 6 до 9 млн тонн в год. Он представил ход реализации крупных нефтегазохимических проектов в Атырауской области по производству полиэтилена и строительству газосепарационного комплекса, - отметили в Акорде.

Отдельно на встрече остановились на социальных и экологических инициативах в регионах: с начала года в рамках акции "Таза Қазақстан" сотрудники "КазМунайГаза" высадили 386 тыс. деревьев.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную реализацию геологоразведочных и инвестиционных проектов.