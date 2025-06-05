Удали статью, поменяй заголовок, убери фото - или мы тебе покажем, предупреждали меня не единожды, и показали… кошмар через сайт Kyzdar_net.

Опубликовали мое фото, имя и номер телефона в фейковом профиле на сайте интим-услуг. Уже несколько дней мой телефон взрывают непристойные предложения, еще звонят знакомые и задают вопросы читатели сайта - я вынуждена всем объяснять, что произошло.

Заказчик данного преступления, видимо, потирает руки - цифровая атака удалась. Интересно, кто и сколько заплатил за то, чтобы парализовать Ulysmedia.kz?

Кто придумал такой вариант мести и заказное исполнение, кому помешали наши публикации?

Мы независимое медиа, которое острые вопросы поднимает только во благо народа и государства, нас читают и поддерживают миллионы казахстанцев, поэтому то, что произошло они рассматривают как угрозу и попытку давления на свободу слова. Через пять дней после обращения в полицию правоохранительные органы все-таки согласились с тем, что это киберпреступление и цифровой буллинг и завели уголовное дело. Что-то подобное я и мои коллеги уже пережили два года назад – тогда дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства президента Токаева. Я тоже рассчитываю на поддержку главы государства, так как считаю, что такого рода давление и угрозы в адрес журналистов противоречат тем принципам, о которых он говорит.

Уважаемый господин Президент,

Я - независимая журналистка, общественная деятельница и, прежде всего, гражданка Республики Казахстан вынуждена обратиться к Вам, потому что столкнулась с чудовищным проявлением цифрового насилия, которое может коснуться любой женщины в нашей стране. Да, это настоящее цифровое насилие.

Прошу Вас взять под контроль расследование этого уголовного дела. Анкета, которая опубликована на сайте Kyzdar.net, кстати деятельность которого тоже не законна, носит явно провокационный,клеветнический и порочащий характер, нарушающий мое право на неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство и деловую репутацию. Считаю, что этот инцидент связан с моей профессиональной деятельностью в сфере независимой журналистики и расцениваю его как целенаправленную попытку давления и угрозу. Это и есть цифровое насилие, настоящее преступление против личности.

P/S: Очень надеюсь, что полиция выяснит, кто заказал данное преступление против меня. И самое главное, установит лиц, причастных к созданию фейкового профиля, примет меры по удалению незаконного контента и заблокирует доступ к нему. Хочу заверить, что редакция Ulysmedia.kz, несмотря на давление, продолжит работать в том же режиме, вещать и показывать о самом важном и актуальном для нашей страны.

Главный редактор Ulysmedia.kz Самал Ибраева





