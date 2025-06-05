В преддверии Курбан айта редакция проанализировала цены на мясо — актуальный вопрос для казахстанских семей, особенно сегодня. Итак, по итогам апреля 2025 года цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,4% за месяц и на 9,1% за год.

Актуальное к Курбан айту: цены на мясо больше всего повысились в ЗКО

В месячной динамике мясо и птица подорожали на 1,5%, в годовой — на 9,3%. Цены на колбасы выросли на 1,1% за месяц и на 6,7% за год, изделия из мяса стали дороже на 1,2% за месяц и на 10,2% за год.

Что касается конкретных видов мяса, за месяц говядина подорожала на 2,2%, конина — на 1,5%, свинина* — на 0,7%, баранина — на 3,3%, при этом мясо птицы, напротив, подешевело. В годовой динамике говядина выросла в цене на 13,2%, конина — на 4,9%, свинина — на 2,8%, баранина — на 11,1%, мясо птицы — на 4%. Варёная колбаса подорожала на 1,7% за месяц и на 7,2% за год, копчёная — на 1,3% за месяц и на 6,4% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике цены на мясо и мясопродукты заметнее всего увеличились в Западно-Казахстанской (на 2,9%) и Жамбылской (на 2,6%) областях, а также в Шымкенте (на 2,1%).

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Павлодарской области: на 0,4%.

Из 20 регионов РК только в Акмолинской области цены остались на уровне предыдущего месяца. В годовой динамике наибольший рост цен в секторе был отмечен в Улытауской области: на 14,9%. Далее следуют Шымкент (на 13,6%) и Акмолинская область (на 13,3%).

Здесь и далее данные по свинине и некоторым другим мясопродуктам, не имеющим отношения к грядущему празднику, EnergyProm приводит исключительно для более корректного аналитического представления полной картины цен и их роста.

Розничная цена на говядину с костями в апреле 2025 года составила 3 тысячи тенге за килограмм. Годом ранее, в апреле, такое мясо стоило 2,7 тысячи тенге. Баранину в магазинах страны можно было купить за 3,1 тысячи тенге, свинину — за 2,3 тысячи тенге, конину — за 3,2 тысячи тенге, кур — за 1,5 тысячи тенге. Килограмм варёной колбасы обходился в 3,2 тысячи тенге, копчёной — в 3,7 тысячи тенге. Говяжья печень стоила 1,4 тысячи тенге, куриные окорочка — 1,3 тысячи тенге за килограмм.

Заметим: во время праздника часто приносятся в жертву различные животные. В Курбан айт традиционно забивают баранов, однако в качестве жертвы может выступать также верблюд, корова (бык), овца или коза. Мясо по традиции остаётся в семье, раздаётся соседям, родным и близким, а также нуждающимся.