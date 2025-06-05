В день школьник может прочитать 2 книги.

Самир Валерий учится в шестом классе гимназии Актау. Мальчик практикует эффективное скорочтение и за минуту может прочитать 17 тысяч слов. К такому успеху он пришел за год.

– Год назад я читал всего 90 слов в минуту. Стив Джобс в день читает пять книг. В будущем я тоже хочу быть таким как он и добиться большого успеха, - говорит Самир Валерий.

Сейчас мальчик за день может прочитать две книги, и при этом вникает в суть прочитанного. Кроме того, школьник увлекается математикой и является многократным призером республиканских олимпиад.