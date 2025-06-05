4 июня в акимате Уральска собрались около полусотни торговцев стихийных рынков с улиц Кердери и Рабочая (ныне Досмухамедова). Все они требуют оставить им возможность простоять ещё год на своих торговых местах, чтобы расплатиться с кредитами.

4 июня в акимате Уральска собрались около полусотни торговцев стихийных рынков с улиц Кердери и Досмухамедова (бывшая Рабочая). Все они требуют оставить им возможность простоять ещё год на своих местах, чтобы расплатиться с кредитами. Собравшиеся рассказали, что неделю назад они встречались акимом Уральска Муратом Байменов и он якобы пообещал им дать год на решение своих проблем. И только потом они должны будут уйти с улиц города и заниматься торговлей законно, в павильонах.

— Сейчас он говорит нам обратное, что стоять нельзя. Нас штрафуют за торговлю в неположенном месте. У нас есть видео подтверждение, где он обещает это нам на камеру, — говорят собравшиеся.

Заниматься торговлей в павильонах, им не выгодно.

— Нас гоняют, как собак. Нас обнадежили, мы взяли кредиты на товар. Нам детей нужно содержать, одевать и кормить. В крытый рынок никто не хочет идти, к примеру, я вышла оттуда с большими долгами. Там столько правил, если фруктами торгуешь, овощи рядом ставить нельзя. Там есть свободные места, где торговля вообще не идёт. Я 30 лет торговала и хочу дальше торговать на своем месте, на улице. Вы же не хотите терять свое рабочее место? И я не хочу. У нас есть ИП, оплачиваем налоги. Всё, как положено. Мы больше платим налогов, чем те, кто стоит в павильонах. Почему нас прижимают, гоняют и не дают зарабатывать на жизнь? — говорит продавщица стихийного рынка.

Ещё одна женщина по имени Клара торгует на улице уже 15 лет. Она говорит, что им предлагают идти в новый рынок «ДЕПО».

— Ну не положено, понимаем, но жить как-то надо. Нас ежемесячно штрафуют, но и на это мы согласны, пусть штрафуют, но дайте возможность зарабатывать. Мы торгуем вещами, от нас мусора никакого не остаётся. У нас чисто. Придираются к тем, кто торгует рыбой и овощами. Но опять же, они максимально стараются убрать своё место. В этом году хотят нас выгнать. Мы у государства денег не просим, свой хлеб добываем своим трудом. Мы даже грузчиков не нанимаем, всё сами. В «ДЕПО» никто не пойдёт, там воздух невыносимый. Нечем дышать. Мы согласны уйти с улиц, но дайте нам время закрыть кредиты и поправить своё материальное положение, — говорит Клара.

Между тем, стихийная торговля возмущает не только покупателей, которые из-за заставленных тележками тротуаров не могут дойти до рынка, и власти города, но и торговцев, которые работают на законных основаниях. Так, с обращением выступила Махаббат Шамарова, которая торгует овощами и фруктами в павильоне на рынке «Мирлан» уже восемь лет.

— Два раза в неделю наш товар проверяют на соответствие, обрабатывают помещение. Аренда одного места стоит 22 тысячи тенге. У нас есть медкнижки, справки, чистота и порядок. Мы платим аренду за место, платим грузчикам. Но люди до нас не доходят, скупая всё на улице. При этом наши цены не отличаются. Почему мы не на равных условиях?! Мы закупаемся в одном месте. У нас такие же семьи, которые нужно кормить. Считаю, что закон для всех един и этого нужно придерживаться, — заявила женщина.

Ситуацию со стихийными торговцами разъяснил заместитель акима Уральска Аслан Тапишев. Он сообщил, что акимат идёт навстречу людям и не применяет топорный метод.

— Мы здесь должны в целом понимать всю ситуацию. В акимат ежедневно поступают жалобы со стороны торговцев рынка «Мирлан», которые оплачивают налоги и аренду. Вот все эти люди, как и стихийные торговцы, берут товар под реализацию и торгуют им. В нашей стране должен быть закон и порядок. Аким принимал всех, и стихийных торговцев, и просто продавцов. Он говорил, что если даже они простоят ещё один год на улице, то что может от этого измениться? Аким дал понять, чтобы люди искали места. Мы не перешли на топорный метод. Сегодня я пригласил представителей Центра карьерного роста, они пришли к нам с открытыми рабочими вакансиями. Открыты 1500 вакантных мест. Ведь многие из стихийных торговцев возмущаются, что нет работы. Мы просили их заполнить данные, чтобы заняться поиском работы. Кстати, заработная плата 150-250 тысяч тенге. Мы хотели помочь им. А по факту никто не захотел идти туда работать, — рассказал Аслан Тапишев.

Также замакима сегодня пригласил руководителей семи рынков Уральска. Они отметили, что готовы предоставить 400 мест для торговли.

— Понимаете, акимат не просто всех выгоняет и отставляет за бортом. Мы пытаемся им помочь. Сегодня директор «Ел Ырысы» сообщил, что готов предоставить льготы. Но на это никто не хочет идти, их требование торговать стихийно. Но мы должны соблюдать порядок. И потом, если горожане купят рыбу у стихийных торговцев и отравятся, то спросить будет не у кого. И опять же, тут скажут, что виноват акимат, что это акимат допустил, что стихийная торговля не прекратилась. А в павильонах есть справки и всё официально. Должен быть закон и подарок, — заключил Тапишев.

Стихийным торговцам на руки выдали уведомления о незаконной торговле, а также памятку, где имеются торговые места на рынках.