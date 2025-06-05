Глава региона также обещал оказать всестороннюю поддержку.

Четвертого июня страну потрясла жуткая трагедия. В селе Жымпиты Сырымского района ЗКО погибли пятеро детей из одной семьи, старшему из которых было пять лет, младшему всего восемь месяцев. В съемном доме, где жила семья, вспыхнул пожар. Малыши, предположительно, отравились угарным газом.

Аким области Нариман Турегалиев выразил соболезнования родителям и близким детей и пообещал оказать всю необходимую помощь.

– По моему поручению на место трагедии выехал мой заместитель, аким района находится на месте и координирует работу всех необходимых служб. Со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильём, а также другие меры социальной поддержки. Ситуацию держу на личном контроле, - написал глава региона на своей странице в Instagram 4 июня.

Отметим, что по факту гибели детей заведено уголовное дело.